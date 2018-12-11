中國人加班普遍 9成白領邊旅行邊工作

2018-12-11 18:59

〔中央社〕中國人超時工作有多普遍？不同的報告顯示，中國勞動者超時工作率高達42.2%，製造業從業人員的超時工作率更高達58.8%；另外，多達88%的白領需要在旅行中處理工作。

陸媒每日經濟新聞報導，由中國社會科學出版社和內蒙古大學經濟管理學院等單位10日發布的一份有關時間利用調查研究報告顯示，2017年中國勞動者超時工作（淨工作時間大於8小時）相當普遍，超時工作率高達42.2%。

其中，非正規部門、低收入者、低學歷者、製造業從業者、生產製造及有關人員的超時工作尤為嚴重。製造業從業者超時工作率為58.8%。

這份報告是針對除新疆、西藏外的中國29個省市自治區1萬2471個家庭（3萬591名家庭成員）的時間利用資訊進行系統分析。

內蒙古大學經濟管理學院院長杜鳳蓮說，沒想到超時工作率會這麼高，而且不同行業、不同性別、不論教育水準高低，工作時間都非常長，「中國人的努力是全世界數一數二的」。

關於職場加班的情況，不同數據分析也可看出端倪。滴滴出行曾發布2016年度的排行榜，當時京東以晚上11時16分的平均下班時間，成為中國最「加班最狠」公司冠軍。

而高德地圖從城市交通數據分析，如今成為熱門話題的華為公司，以每天人均加班時間長達3.96小時，成為2016年度中國企業「加班王」。

哪怕是休假，不少中國人也還是在工作。螞蜂窩旅行網發布的「中國上班族旅行方式研究報告2017」曾指出，88%的白領都需要在旅行中處理工作。10%的受訪者表示要低調休假，絕不會告訴身邊的同事。46%的人會表現得相對謹慎，僅將要休假旅行的訊息分享給周圍關係親密的同事。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/