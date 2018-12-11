胡椒粉加砒霜廠 總長非常上訴仍無罪定讞

2018-12-11 12:41

〔記者張文川／台北報導〕台中市進興製粉廠謝姓堂兄弟在胡椒粉中添加工業用碳酸鎂，含砷（砒霜）、鐵成分超標，被依違反食安法攙偽假冒罪起訴，但一、二審都判無罪，最高法院雖認為原審判決見解不當，但刑事速審法規定「一、二審無罪不得以違背法令為由上訴」規定，只能駁回上訴，無罪定讞；檢察總長江惠民提起非常上訴，最高法院今撤銷原判決，但非常上訴的不利效果不及於被告，仍是無罪。

最高法院表示，一、二審的判決見解不當，曲解法令，曲解了添加物的定義，不能給人吃的東西就是不能當作合法的食品添加物，因此將違背法令的判決理由撤銷；但因刑事訴訟法規定，非常上訴的不利結果，效果不及於被告，因此被告無罪定讞的結果，不受影響。

最高法院強調，本案非常上訴雖然無法改判被告有罪，但因事關法律原則的重要性，因此最高院有必要透過撤銷違背法令的判決理由，以重申食品添加物要以人能食用為原則，避免往後案件錯誤援引原審判決而再次採用不當見解。

最高法院8月駁回上訴時特別強調，二審但受限於速審法規定，一、二審皆判無罪者，除非判決理由牴觸憲法、釋憲、判例，否則不得上訴，違背、曲解法令不能當作上訴理由，只好駁回上訴，無罪定讞，最高院只能在定讞判決中糾正二審的錯誤法律見解，3名被告也因一、二審的錯判而逃過刑責。

彰化縣衛生局2014年11月查獲進興行負責人謝仁貴、進興製粉廠負責人謝明吉、上游的誼興公司林中柱，摻入工業用碳酸鎂製造胡椒粉，且驗出含砷量（俗稱砒霜）超標，砷含量高達6.4ppm，鐵含量更高達477.6ppm。

彰化地院一審認為，碳酸鎂屬於准用的食品添加物，雖碳酸鎂中有雜質，導致規格不符，但未構成攙偽假冒混充，只能算是違反法定使用範圍和限量規格標準，屬行政違規，未涉刑責。

台中高分院二審認為，食安法本身將碳酸鎂列為正面表列的食品添加物，並沒有工業用或非工業用的區分，且被告並非以非碳酸鎂的成分冒充碳酸鎂，仍認定無罪，駁回上訴。

但最高法院今年8月認為，人民健康權是憲法保障的基本權利，食安法的立法目的是維護國民健康，不可供人食用的原料，都不可以當做食品或食品添加物，在食物中添加低價劣質品或不可供食用的原料，都屬犯罪。

最高院指，此案允成化工的工業用碳酸鎂，外包裝就已標明「禁止用於食品」，進興行的胡椒粉成品中，有害人體的砷含量也超標，既然是工業用碳酸鎂，就不能添加於食品中，二審曲解法令，認為所有碳酸鎂不分食品級、工業級，都認定是合法添加物，「非無可議」，因此需糾正二審的錯誤法律見解。

檢察總長為此提起非常上訴，今獲最高法院認同，將原判決撤銷，但效果不及於被告。

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