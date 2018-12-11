一對傻友為了吃頓宵夜 代詐團車手領錢被逮

2018-12-11 11:29

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓男子被詐團吸收當車手，他又找來連姓友人當搭擋四處提領贓款，並允諾以一頓宵夜當酬勞，上週五凌晨兩人忙了一天提領了十多萬贓款後，將車子違停路旁討論何處吃宵夜遇警盤查，當場被起出提款卡及贓款等贓證物，這下宵夜沒吃成雙雙先進警局。

台中市警局保安大隊第二中隊小隊長王政哲，當天凌晨帶班巡經豐原區中正路的廟東夜市附近，發現一輛自小客違停路旁且車內人影晃動疑似爭執，警方直覺可疑不動聲色靠近，發現21歲的陳姓駕駛手中拿著大把鈔票點數，立即示意搖下車窗，此時只見陳男神情慌張，面對警方詢問鈔票來源支吾其詞，無法交代現金來源。

警方隨即要求陳男連同坐在副駕駛座的18歲連姓乘客一併下車受檢，又在陳男包包找到提款卡4張，他同樣無法交代來源，最後只得坦認因擔任臨時工的收入不穩定，日前被詐團吸收當車手，但唯恐單獨行動容易被警方盯上，為此找來連姓友人當拍檔，由他開車負責把風搭載連男四處提領贓款。

連男則供稱，當天他下車共提領了兩次贓款共12萬，代價則是一頓宵夜，當時兩人是在車內討論何處吃宵夜，沒想到宵夜沒吃成先引來警方注意就逮；警方則在訊後將全案依詐欺罪嫌送辦，並繼續追查上游操控詐團。

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