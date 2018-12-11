知名美式餐廳董座朝股東潑汽油作勢點火 殺人未遂罪判刑

2018-12-11 11:22

〔記者楊國文／台北報導〕知名美式餐廳CAMPUS CAFE董事長陳俊嘉因與張姓股東理念不合，去年1月深夜，到張的住家樓下恐嚇說「我會讓你得到教訓」，還朝他潑灑汽油並作勢點火，被趕來的警察逮捕，他辯稱是想嚇對方，並沒有想要點火，高等法院不採信，依殺人未遂罪判陳5年2月，恐嚇部分判6月，得易科罰金；可上訴。

判決指出，39歲的陳俊嘉與張共同經營美式餐廳，兩人對於經營理念不合，前年底，陳傳訊息罵張「你跟黃兩個人就是吃飽沒事幹」、「應該也要找保鑣」、「我會讓你得到教訓」，還嗆說「白狼你聽過吧」，揚言要找人修理張和張的家人。

去年1月6日晚上11點多，陳叫蔡姓友人先載他到加油站買汽油，再要大樓保全通知張下樓，一見面，陳先丟一瓶煤油罐，再潑灑汽油，一旁懷有身孕的妻子見狀，立刻報警，他還辱罵「你媽像個白癡跟智障再笑啊」。

張男不滿提告陳涉殺人未遂、恐嚇、公然侮辱，陳則辯稱，只是高舉打火機，並沒有作勢要點燃，且潑灑的時候，是朝自己身上潑，只是要嚇嚇他而已。

但高等法院根據錄影畫面，認為陳已經著手實行犯罪，將汽油潑灑在張的身上和地面，因沒有點燃造成危害屬未遂，今依殺人未遂罪判5年2月，另外恐嚇罪判6月徒刑，可易科罰金18萬元。

知名美式餐廳CAMPUS CAFE董事長陳俊嘉因與張姓股東理念不合，去年1月深夜，到張的住家樓下恐嚇說「我會讓你得到教訓」，還朝他潑灑汽油並作勢點火，被趕來的警察逮捕，他辯稱是想嚇對方，並沒有想要點火，高等法院不採信，依殺人未遂罪判陳5年2月，恐嚇部分判6月。（資料照）

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