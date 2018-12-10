破獲性交易護膚坊 負責人竟無罪，理由是…

2018-12-10 14:38

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市仁武警方去年5月9日在轄區臨檢一家護膚坊，查獲越南妹與男客做「半套」性交易，陳姓負責人被依 妨害風化移送法辦，橋頭地方法院審理發現，陳男在案發4天前將該店讓渡給他人，只是營業變更登記還沒有核發下來，陳獲判無罪。

去年5月9日下午6時許仁武警方臨檢轄區一家雇用越籍女子服務的護膚坊，在2樓包廂內查獲男客與阮氏越女以1000代價完成「半套」性交易，但越女否認從事性交易，供稱只提供一般的護膚按摩，她與老闆3、7分帳。

被移送法辦的陳姓負責在法院辯稱，案發前4天也就是5月5日，已將該店以10萬元左右讓渡給他人，隨後便去辦理營業登記變更，警方於5 月9 日前來臨檢時，營業變更登記還沒有核發下來，當時並沒有開店營業，當天是店內小姐自己約客人來店按摩，是該名小姐自己的客人，與他無關。

法院調閱相關營業變更登記資料，發現陳確於5月5日申請變更負責人，經市府經發局於同年月17日函覆准予變更登記。且警方並未查獲越女與男客從事性交易的確切事證，因而判決陳姓被告無罪。檢察官仍得上訴。

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