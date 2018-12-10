婦人摸黑如廁所跌落山區水井 多虧下一個尿急騎士發現她

2018-12-10 14:20

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市46歲魏姓婦人，獨自騎車前往復興區霞雲里尋友未果，因天色已晚便騎車下山返家；途經復興區霞雲里桃11線0.8公里處，魏婦因一時尿急，於是將車停於山區道路水溝旁摸黑如廁，卻不慎跌落水溝旁約6公尺深的河川疏洪道水井。

大溪警分局10日表示，魏婦從高處跌落後，摔傷頸椎骨折及腰部等處，身體無法動彈，由於山區夜間往來人車稀少，魏婦受傷後沒辦法大聲呼救，手機又放置機車上無法撥電話求援，就這樣躺在疏洪道水井待了一整夜。

直至隔日上午10時許，另一男騎士行經該處也尿急，前往如廁時驚見深溝水井裡的人躺臥著，鼓足勇氣向深溝裡呼喊，始看到魏婦身體晃動及發出微弱哀嚎聲，立即報警處理，大溪警分局霞雲派出所、復興消防分隊獲報，歷經1小時救援，總算將臉色發白，全身濕透發抖的魏婦救出，並送國軍桃園總醫院救治。

大溪警分局提醒，山區道路深夜視線不良，前往山區要更加注意行車安全，郊外不宜摸黑如廁，以防發生意外。

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