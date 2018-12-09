人間蒸發9年成一堆白骨 隨身宮廟香火袋曝蹤…

2018-12-09 10:36

〔記者陳鳳麗／南投報導〕不放過任何蛛絲馬跡，法醫及鑑識人員，靠皮帶上姓名貼和某宮廟香火袋，找出白骨就是人間蒸發9年的黃姓男子，讓他的家人放下心中的大石頭，也讓死者得以入土為安。

南投縣草屯鎮郊區的農民，近日在山區農地整地，鏟除雜草後發現土裡好像有人的骨頭，嚇到趕緊報警，南投縣警局刑大、草屯分局鑑識員，會同法醫中山醫學大學病理教授蔡崇弘，一起進行白骨勘驗，大家都小心奕奕，希望能從中找到可以發現白骨身分的證物。

「你們看！皮帶頭上面有姓名貼！」，法醫蔡崇弘教授把沾滿泥土的皮帶拿起來清理，乾擦濕抹後，在皮帶頭上方看到貼了一張姓名貼，姓名完整，但經電腦一查同名者有多人，鑑識人員又撿到台中市某家宮廟的香火袋，找到該宮廟地址，過濾出一名失蹤9年音訊全無的黃姓男子，戶籍地就在該宮廟附近。

警方聯絡到懷疑該地址的住戶，並將皮帶頭和香火袋給住在該地址的人看，對方一看激動地說：「對！這是我哥哥的東西！」。

指認出東西是其胞兄所有的黃姓男子表示，大哥是精神病友，失蹤前長期住在草屯療養院，每年除夕會接他回家過年，大年初六再把他送回草療，但9年多前將哥哥送回醫院後，他卻未回病房，從此人間蒸發，想不到人跑到距離數公里遠的山區。

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