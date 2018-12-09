熱心助人也要注意安全 台南警方為慈濟志工做這件事...

2018-12-09 08:51

〔記者吳俊鋒／台南報導〕慈濟台南分會在善化靜思堂舉辦歲末祝福感恩活動，逾2000位志工參加，警察局交通警察大隊也趕往宣導，提供正確的安全觀念，避免因趕赴救災現場助人，卻不小心違規受罰而，瘦了荷包，甚至危害生命。

這場歲末祝福，邀請了善化、新化、新市、山上…等區的慈濟志工參與，在溫馨的感恩會上，交大特地設攤宣導，貼心叮嚀。

現場除了防禦駕駛、交通事故處理，還有勿酒後駕駛等宣導，並透過平時處理的案例，講解志工騎車或開車應注意的安全觀念，避免發生意外；更展示大型重型機車，以及可愛的警察公仔充氣娃娃，提供民眾拍照留念，氣氛熱絡。

交大隊長翁誌宏表示，現場以常見的違規情形，還有被誤解的交通觀念進行解說，並透過有獎徵答互動方式，在輕鬆活潑氛圍中，讓生硬法規深植民眾腦海，達到最佳宣導效果。

翁誌宏也呼籲民眾，熬夜疲勞、宿醉未醒、生病服藥或情緒不穩定，切勿駕駛，行經路口應確實減速慢行，轉彎時提前使用方向燈，以適時提醒他人注意。

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