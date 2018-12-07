表面風光嫁入摩鐵豪門 外配多年積怨狠殺前夫、女兒

王婦渾身是血到警局自首。（記者顏宏駿翻攝）

2018-12-07 18:18

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣埔心鄉7日凌晨發生一起妻殺前夫及女兒的凶殺命案！自印尼嫁來台灣的王姓婦人（40歲），公公是擁有4家摩鐵的大亨，但她在家族裡只能當個「永遠的清潔婦」，先生（41歲）和女兒（15歲）都對她冷淡、不尊重，她三度跟先生離婚又因經濟無法獨立，三度再回頭投靠夫家，「一個嫁入豪門的清潔婦」多年積怨一夕爆發，一個禮拜前買了水果刀放在房間，今天凌晨又跟先生吵架，不滿女兒永遠站在先生一方，又時常對她冷言冷語，在刺殺先生多刀後又把熟睡的女兒刺死，王女對自己的行為坦承不諱，今天下午被警方移送至彰化地檢署偵辦時又不發一語。

記者問她「為什麼要連女兒一起殺？」她臉上毫無表情，也不想多為自己辯解。

警方調查，印尼籍的王婦（40歲）表面是風光嫁入「摩鐵豪門」，事實她在家族地位一直不高，這個家族的大小事都由她公公（66歲）掌理，她先生因較為魯鈍，只能顧家裡的檳榔攤，而王婦則長期在公公的汽車旅館做房務打掃。

她與先生相處不睦，經常發生口角，在吳家三進三出（結婚又離婚），2年前才剛辦第3次離婚，但她又與先生同住在一起，她是家族「永遠的清潔婦」，對女兒的管教都無法由自己作主，曾經離婚一天，但隔天立即反悔，又到戶政所再登記結婚。

夫婦倆的感情狀態，直接影響到女兒對媽媽的觀感，女兒在學校品學兼優，學業成績優異，社團也很活躍，但同學萬萬沒想到女兒會命喪媽媽刀下。

警方說，王婦昨天深夜11點與前夫發生口角，從女兒對媽媽的桀驁不馴一路吵到房務整理不徹底，雙方吵完後，火氣暫消，不料王婦在凌晨近1點時拿出預藏的水果刀朝先生的頸、腹部猛刺，先生下樓向父親求救，此時媽媽轉往女兒的房間，又對女兒連刺10多刀。

公公趕緊把兒子揹下樓，再報警，女兒已陳屍房間內，在家人送父、女兩人送醫時，王婦徒步走向距離住家僅100公尺遠的埔心分駐所自首，她渾身是血，平靜地向值班員警說「我殺了前夫和女兒」。

警方表示，王婦對夫家多年的積怨，一夕爆發，這真是家庭人倫悲劇。

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