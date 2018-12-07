就愛「制服女學生」他搭訕討LINE還伸狼爪襲胸

2018-12-07 12:22

〔記者陳慰慈／新北報導〕有性騷擾、性侵前科的29歲方姓男子，特別鍾情「制服女學生」，去年又尾隨14歲國中女學生，趁機搭訕再伸手撫摸女學生胸部，還強抓女學生牽手，新北地院今依成年人故意對少年意圖性騷擾罪，判方男徒刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，去年4月25日上午7時許，方男行經新北市蘆洲區時，見身著國中制服的女學生獨自一人行走，竟尾隨女學生，詢問對方：「可不可以加你的LINE？」並假借要看女學生制服上學號，伸手觸摸女學生胸部，女學生嚇到趕緊離開現場，事後在母親陪同下報警，警方調閱路旁監視器錄影畫面，循線將方男逮捕到案。

女學生說，方男先前就曾在路上跟她搭訕，她沒理會，去年4月行經公車站時，方男又跑過來搭訕，還伸手摸她的胸部，她氣得罵方男：「你幹嘛！」方男追著她道歉，又抓她的手，她覺得噁心甩開方男的手，快步離去。

方男坦承監視器畫面中的人是他，但否認有觸摸女學生胸部，法官勘驗監視器畫面，認定方男犯行，且認為女學生與方男素不相識，無誣陷對方理由，犯後也未向女學生表達歉意，判處徒刑6月，得易科罰金18萬元。

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