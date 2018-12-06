「修眉刀利不利？」工友阿姨試刀 竟削掉女老師一撮髮

林姓教師指稱，工友阿姨在未告知及允許下，突抓起她的左側頭髮，就往髮尾削去，髮量約一隻手指頭。（記者萬于甄攝）

2018-12-06 19:14

〔記者萬于甄／台南報導〕台南龍崎國小林姓教師突然遭校內黃姓工友阿姨持修眉刀，削去一小撮髮尾，林姓教師嚇壞，隔天報案提告毀損、恐嚇等罪，校方得知後緊急召開調查委員會，但雙方調解一個多月，林姓教師今天出面哭訴，「只希望對方還給她一個清白」；黃姓阿姨也出面表達歉意，一切靜待司法調查。

日前有網友在臉書社團《爆料公社》PO文指稱，龍崎國小上月6日為了準備音樂比賽，委請校內幾名老師及黃姓工友幫學生化妝，工友阿姨在準備時，突然拿起化妝箱內的修眉刀問「不知道利不利」，隨後在未告知及允許下，抓起林姓教師左側頭髮髮尾削去一撮。

林姓教師當場嚇傻，隔天報警提告，校方得知後，11月20日召開調查委員會，請雙方到場說明、釐清真相，但經過多次調解，雙方對和解條件仍未達成共識。

林姓教師今天下午由老公陪同出面說明，林女哽咽說，突然被削髮，當下真的嚇傻，甚至好幾個晚上都睡不好，只覺得這個人好恐佈；事發隔天報案後，對方竟還四處散布不實內容，讓別人對她投以異樣眼光，讓自己壓力很大，好幾個晚上睡不好，做惡夢。

林姓教師說，自己是受害者，卻一直遭到抹黑，只好透過司法程序，並交給社會公評，希望對方別再造謠，還她一個清白。

黃姓工友阿姨下午也在校內說明，坦承自己的動作確實不當，引發事件感到「抱歉再抱歉」，自己已在校方的調查會議上清楚交代整個過程，也多次在公開場合及私下都有跟林姓教師道歉，現在一切靜待司法調查處理。

校方說，林姓教師1年前考上校內科任老師，教學認真負責，而黃姓工友阿姨則在校服務10年，雙方平時互動並無異樣，也無過節，一切交給司法處理。

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