法官林孟皇、錢建榮曾為一個女人冷戰 如今又為她迴避

北院法官林孟皇。（資料照）

2018-12-06 00:01

〔記者吳政峰／台北報導〕法官林孟皇與錢建榮曾為了桃園地方法院法官俞力華（已辭任）延遲案件是否應受罰一事針鋒相對，甚至冷戰不說話，全案經監察院調查後，4日認定俞力華無故延遲68案，侵害當事人權利，通過彈劾並移送職務法庭審理，巧的是，林、錢剛好又是職務法庭法官，對此，兩人5日異口同聲表示，若中籤承審，將主動聲請迴避，以昭公信。

林孟皇去年擔任高院法官（現任台北地院）到桃園地院視導時，發現試署法官俞力華有積案問題，但俞當年度就要升等為實任法官，林孟皇認為可能不適宜，便在法官論壇上揭露此事，震驚法界。

曾與俞力華共事過的高院法官錢建榮則認為，俞力華並非能力不足，而是司法院長期未重視桃院案件多且雜，造成法官難以在行政管考的期限內結案，這個後果不應由俞承擔。

林孟皇與錢建榮原本是好朋友，卻因為一個支持開鍘，一個反對受罰，關係鬧僵，一度冷戰，雙方觀點也因各有支持者，議題在法官界發酵。等到俞力華的升等案去年3月送到人事審議委員會表決，以12比10的些微差距通過，俞成為實任法官後，法界原以為就此為止，未料換成監察院介入調查，持續延燒。

監委蔡崇義與高涌誠發現，俞力華受理的案件中，「無故未接續進行」的案子竟然高達68件，無法妥善控管又沒有正當理由，侵害當事人接受公平審判的權利，4日提案彈劾，全體監委無異議通過，送交職務法庭審理。

上週才接受法務部推薦遞補成為職務法庭法官的林孟皇表示，之前已對俞力華的案件有立場，不適合承審，若中籤將會主動迴避；林孟皇也說，不後悔揭露俞力華一事，畢竟法官手中掌握的是當事人的前途，屬大是大非問題，他僅關心俞力華適不適任，對她並無偏見。

同為職務法庭法官的錢建榮聽到彈劾，直指心裡非常沉重，不過為了避嫌，也會主動迴避；錢建榮強調，俞力華並非不適任，而是司法行政體制上出了問題，已多次跟司法院反映桃院案件量的問題，卻未獲得正面回應，深感遺憾。

俞力華雖已於9月間辭任法官，但若職務法庭判決免職或撤職，她就再也不能回任法官，也無法擔任律師，影響工作權甚鉅。

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