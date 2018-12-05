獨家》貴婦奈奈夫婦涉詐欺 檢警掌握2人飛抵舊金山

檢警掌握這對夫婦的出境紀錄，11月30日上午6點30分，2人查驗通關後已搭長榮航空班機直飛美國舊金山。（翻攝自臉書）

2018-12-05 14:42

首次上稿14:42

更新時間16:25

〔記者錢利忠／台北報導〕網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）和丈夫黃博健創立的醫美診所「杏立博全」，今年11月30日傳出惡性倒閉後，夫婦倆便銷聲匿跡；台北市警局大安分局接獲報案後，昨向台北地檢署報請指揮，夫婦倆正式被列為詐欺罪被告；檢警已掌握這對夫婦的出境紀錄，11月30日早上6點30分，2人查驗通關後已搭長榮航空班機直飛美國舊金山。

據悉，夫婦倆在今年10月底曾持台灣護照出境前往日本，之後夫婦倆的本國護照即無回台灣的入境紀錄，而該對夫婦再次回台灣所持有的護照，則是使用其他國家的護照入境台灣，並於11月30日早上持他國護照出境前往舊金山。

今年12月2日，檢警先通報移民署將該對夫婦列為涉嫌刑案的電告對象，當時已掌握2人早在11月30日早上約6點30分便成功辦理通關並等待搭機離境，當早11點30分，2人搭上長榮航空班機BR008起飛前往舊金山。今天中午前，北檢確認主嫌黃博健已不在台灣，已向移民署申請列管黃博健的入境留置，若黃博健之後持我國或其他國家護照入境，一入關就會被移送檢警單位偵訊。

杏立博全診所傳出惡性倒閉後，貴婦奈奈和丈夫即不知去向，直到本月2日晚間，貴婦奈奈在臉書粉絲團專頁發表道歉聲明，寫下：「我沒有捲款，黃博健也沒有捲款，就我所知，他最後一刻仍在籌錢過票，希望維持公司信用，最後實因人身安全遭受威脅，才不得已放棄。」

被害股東向警方報案，指控貴婦奈奈夫妻倆捲款潛逃，涉嫌詐欺；台北市警局大安分局獲報後，昨向台北地檢署報請指揮，檢方於昨天下午正式分詐欺案進行調查，檢警也對該對夫婦發布境管通知，但早在境管通知發布之前，該對夫婦早在診所惡性倒閉的消息曝光當天一早，即合法通關搭機飛往舊金山。

貴婦奈奈與夫婿成功搭機離境後，她的公公黃立雄也傳出失聯，由於身為婦產科醫師的黃立雄，目前的執業登記位於杏立博全診所，並以報備方式在台大醫院雲林分院擔任兼任主治醫師，在黃立雄也去向不明的情況下，台大雲林分院今已將他解聘。據悉，黃立雄並無出境的紀錄，目前應還留在台灣。

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