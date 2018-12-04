救護車與休旅車對撞 2歲幼童送醫途中二度受傷

轎車與救護車撞擊後相隔約4、公尺。（記者王捷攝）

2018-12-04 22:54

首次上稿 22:45

更新時間 22:54

〔記者王捷／台南報導〕又傳救護車送病患時與民車擦撞，讓車上的2歲半孩童二度受傷，車上的2位消防員與另一輛休旅車上的2位民眾目前都在急救中。

消防局麻豆分隊救護車載一對母女，沿安和到永康奇美醫院救治，行經安和路、台江大道口，與一輛要左轉休旅車擦撞，救護車的引擎甚至被撞到掉下來，而休旅車的前輪也脫落。

警方指出，消防隊載送2歲兒童到醫院，母親也隨車陪同，要求把女童送到永康奇美醫院治療。一名救護員開車，另一名救護員則陪同母親在救護車後方照顧生病幼童；一輛白色休旅車沿安和路北上，準備在該路口左轉台江大道時，疑因沒有禮讓救護車，兩車當場對撞，造成救護車上4人及休旅車上1人受傷。

其中，救護車上的母親上唇、左額頭撕裂傷、左手手掌骨折，女童無恙、意識清楚，救護車蔡姓駕駛員臉部撕裂傷，目前正做斷層掃描，休旅車蔡姓駕駛左小指撕裂傷、膝蓋擦傷。

台南市消防局勤務中心調度多輛救護車及器材車前往搶救，車上的3名大人及1名男童及白色休旅車1名駕駛分送安南醫院、奇美醫院救治，男童傷勢較為嚴重，麻豆分隊一名救護員則送奇美醫院，目前仍在急救中，至於詳細車禍發生原因，仍待交通處理小組釐清中。

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