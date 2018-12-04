12/4 今彩539頭獎開出2注！大樂透、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-12-04 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月4日）開獎的第107000290期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬元，由桃園市龍潭區龍興路8號的「億樂購投注站」及台中市霧峰區北柳里四德路449之2號1樓的「金財神彩券行」開出；第107000101期大樂透及第107000194期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000101期大樂透中獎號碼為「03、06、12、16、17、20，特別號：14」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得158萬8964元；參獎共55注中獎，每注可得3萬1112元；肆獎共107注中獎，每注可得1萬280元；伍獎共2364注中獎，每注可得2000元；陸獎共2746注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬5159注中獎，每注可得400元；普獎共3萬9587注中獎，每注可得400元。

第107000101期49樂合彩中獎號碼為「03、06、12、16、17、20」，四合摃龜；三合共92注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3995注中獎，每注可得1250元。

第107000194期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、07、09、10、15、18、19、20、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共13注中獎，每注可得10萬元；參獎共362注中獎，每注可得500元；肆獎共3736注中獎，每注可得100元。

第107000290期今彩539中獎號碼為「02、14、25、33、39」，頭獎2注中獎，每注可得800萬；貳獎共188注中獎，每注可得2萬元；參獎共5498注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬7023注中獎，每注可得50元。

第107000290期39樂合彩中獎號碼為「02、14、25、33、39」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共112注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4485注中獎，每注可得1125元。

第107000290期3星彩中獎號碼為「406」，正彩中獎每注可得1萬2500元（網站尚未更新今日得獎情形）。

第107000290期4星彩中獎號碼為「2878」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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