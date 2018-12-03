12/3 雙贏彩、今彩539頭獎各開出1注！威力彩頭獎摃龜

2018-12-03 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月3日）開獎的第107000193期雙贏彩，頭獎開出1注，可得獎金1500萬元，由台中市西屯區上石里西屯路二段249之6號1樓的「贏盛彩券行」開出；第107000289期今彩539，頭獎也開出1注，可得獎金800萬元，由台北市文山區興隆路三段124號1樓的「金來富商行」開出；第107000097期威力彩頭獎摃龜。

第107000097期威力彩中獎號碼為「07、17、20、21、22、23，第二區：04」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共33注中獎，每注可得2萬元；伍獎共169注中獎，每注可得4000元；陸獎共1062注中獎，每注可得800元；柒獎共2248注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3081注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬4113注中獎，每注可得100元；普獎共3萬180注中獎，每注可得100元。

第107000097期38樂合彩中獎號碼為「07、17、20、21、22、23」，五合摃龜；四合3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共87注中獎，每注可得5750元；二合共2272注中獎，每注可得750元。

第107000193期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、07、14、16、18、19、20、21、22、23」，頭獎1注中獎，可得1500萬元；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共453注中獎，每注可得500元；肆獎共5345注獲得，每注可得100元。

第107000289期今彩539中獎號碼為「12、18、19、28、29」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共160注中獎，每注可得2萬元；參獎共5577注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5079注中獎，每注可得50元。

第107000289期39樂合彩中獎號碼為「12、18、19、28、29」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共292注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4946注中獎，每注可得1125元。

第107000289期3星彩中獎號碼為「052」，正彩共22注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000289期4星彩中獎號碼為「8217」，正彩共9注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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