苗檢再查獲2縣議員、1村長選舉現金賄選

2018-11-30 16:54

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地檢署偵辦苗栗縣五合一選舉現金賄選案，查獲苗栗縣議員第一選區謝姓當選人的樁腳、第三選區林姓未當選人夫妻及樁腳，及大湖鄉明湖村長徐姓未當選人等3件現金賄選案，訊後分別以1萬到30萬元交保。

檢察官李雅雯昨天指揮法務部調查局苗栗縣調查站、航業處台中站、刑事警察局、苗栗警分局，偵辦苗栗縣議員第一選區謝姓當選人戴姓樁腳賄選案，經訊問後已有選民坦承戴姓樁腳以每票1000元向他們行賄，請託支持謝姓當選人，並主動交出買票現金共1萬1000元。經檢察官訊問戴姓樁腳，向法院聲請羈押，法院昨天深夜裁定10萬元交保。

檢察官張家維昨天指揮苗栗縣調站、通霄警分局、航業處台中站，偵辦苗栗縣議員第三選區林姓女性未當選人夫妻及葉姓樁腳現金賄選案，經訊問葉姓樁腳後，葉姓樁腳坦承係受林女之夫請託，以每票1000元向選民買票並支持林女當選，檢察官諭知1萬元交保。

檢察官訊問林女夫婦，諭知林女4萬元交保；對林女之夫，則向法院聲請羈押，法院今天下午裁定5萬元交保。

檢察官馮美珊昨天指揮苗栗縣調查站、航業處台中站及大湖警分局，偵辦大湖鄉明湖村徐姓未當選人現金賄選案，經訊問後，有選民坦承徐姓未當選人以每票2000元行賄，請託支持當選，並主動交出買票現金共3萬8000元。經檢察官訊問徐姓未當選人後，諭知30萬元交保。

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