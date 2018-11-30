民團主張參、陪審併行 司法院回酸沒人支持

2018-11-30 15:15

〔記者吳政峰／台北報導〕民間司改會29日砲轟司法院提出的國民參審制有嚴重缺失，卻要強行通過，根本是漠視司改國是會議決議，要求修正為陪審與參審兩制同時試行，6年後再重新評估哪一種符合我國，司法院不甘示弱，30日回擊兩制併行最沒人支持，並非可行作法。

司改會指出，台灣究竟要採行參審或陪審，民間有不同的聲音，司法院無視司改國是會議中，參審制與陪審制的票數均各為7票的結果，逕行定調採行參審制，整個政策形成過程，未能與民間充分溝通，人民不同的意見被排除在外。

司改會主張，我國應先讓陪審制和參審制兩制同時試行，進行六年的評估後，再決定最適合我國的制度。

司法院回應，司改會議的表決結果，兩制「同時併行」為最不受支持方案，原因包括：同時施行不同制度增加軟、硬體成本，大量耗費國家資源；且同時施行也不僅導致配套制度的複雜化，對於罪責相同而適用不同程序之被告，也可能因判決結果不同，而產生不公平之現象。因此，民間司改會兩制同時試行主張，並非可行的作法。

司法院強調，參審制的研議過程中，與行政院相關機關溝通協商，且陸續舉辦公聽會、說明會、模擬法庭演練，聽取法律專業人士及各地民眾的建言與指教，司改會批「無視司改國是會議結果而逕行定調」，與事實不符。

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