朱延平控裴祥泉欠3600萬 邱瓈寬出庭作證嗆問被告律師

2018-11-26 20:04

〔記者溫于德／台北報導〕大導演朱延平認為，已逝資深製片裴祥泉生前欠他3600萬元，提告請求裴家人應連帶返還。全案今日稍早再度開庭，以證人身分出庭的知名製作人邱瓈寬說，朱、裴曾是合夥關係，但裴未償還原本屬於朱的錢；面對裴家人律師詢問「裴的遺產稅如何計算？」邱反問，我是算命還是託夢？不會去GOOGLE喔！

本案上月22日開庭時，裴家人質疑，為何朱延平提供的借據與本票之筆跡會前後不一？朱男律師見狀，立即聲請傳喚熟知簽署過程的邱瓈寬作證。

邱瓈寬今持2張借據、1張本票入庭說，30餘年前，她在朱延平的公司工作，但因朱與裴祥泉密切合作，因此，裴也算是她的老闆，雙方合作時間約有10年，即便後來較少合作，仍會聯絡；邱也說，裴男2年多前住院時，裴家人雖有赴醫院準備探望，不過裴男本身不願意見面，所以僅有她在病房外看見裴家人。

邱瓈寬接著還原2次簽借據與本票過程；她說，朱、裴均是結算一個數字後簽署，數字則是多年來雙方財務進出後的結果，第一次是3000萬元，經換票後，第二次為3600萬元加上一筆現金，「因為我是遺囑執行人，從裴先生公司資料均可知」。

至於如何確認裴祥泉欠款朱延平？邱瓈寬解釋，雖朱未特別提起過，但因她都知道雙方資金來往過程，加上裴男生前也一直說要還朱錢，且裴也曾提過需還港星曾志偉及另名顧姓圈外人的錢，所以她均知情。

裴家人律師此時詢問邱瓈寬，如何計算裴祥泉遺產稅，好向國稅局申報裴過世後仍有1.35億元欠款？邱立即反問，我是算命還是託夢？不會去GOOGLE喔！當然是根據裴男會計給的資料申報；另針對裴家人律師又質疑借據上筆跡不清一事，朱延平律師解釋，因時間年代久遠，水墨才會淡化，但若透過光來看，仍可見比依凹痕。

法官見雙方均無問題再問邱瓈寬，諭知她可先行退庭，但庭後再請陳報2張借據、1張本票之影本；邱離庭後未受訪。

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