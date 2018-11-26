男童迷路街頭哭 警察買車車安慰

巡邏員警買了飲料跟玩具車安撫男童，再拿照片四處詢問、找里長廣播，順利聯繫到男童母親。（圖由大園警分局提供）

2018-11-26 10:33

〔記者陳昀／桃園報導〕大園區3歲吳姓男童，昨天下午偷溜出門玩耍卻找不到回家的路，大園警分局三菓派出所員警巡邏時看到吳姓男童在路旁哭泣，買了玩具車及飲料安撫、帶他回派出所，再拍照到處詢問、請里長協助廣播，順利聯繫上男童母親，讓男童順利回家。

大園分局三菓派出所巡佐王志恆、警員李冠毅巡邏行經坑菓路時，看見吳姓男童獨自在路旁哭泣便上前關心，但男童不停啜泣，無法表達年紀資料，也不願意坐警車，員警見狀便在一旁的雜貨店買了玩具車及飲料，安撫男童的不安情緒，並將他帶返所休息。

警方說，男童一進到派出所，看到門旁擺放的樂高積木模型，立刻破涕為笑，開心地玩了起來，員警拍下了男童的照片至附近社區詢問，並請里長協助廣播，男童母親發覺兒子不見後趕至派出所，看到他平安無事才總算鬆了一口氣。

男童母親向員警表示，他們家與親戚都住在同一社區，一開始還以為兒子是去親戚家中玩耍，直到聽見里長廣播後覺得不對勁，一問之下才發現兒子根本不在親戚家中，著急地跑到派出所詢問，幸好兒子遇到巡邏經過的員警，才沒發生意外，很感謝警方的熱心協助。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/