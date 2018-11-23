彰化查賄 議員樁腳涉一票6000買票

2018-11-23 15:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化查賄再傳捷報！彰化地檢署近日接獲情報，第九選區即平地原住民縣議員選區某候選人涉嫌買票賄款，其候選人透過邱姓大樁腳發放給陳姓小樁腳，再以每票2000～6000元不等金額給選民，尋求支持當選，8名選民到案坦承收賄，邱姓樁腳坦承發錢，但辯稱是工作費，彰化地檢署認為邱男涉嫌違反選罷法且有串證之虞，昨晚向地院聲請羈押。

彰化地檢署表示，近日接獲民眾檢舉，隔壁鄰居收到3000元買票錢，指派檢察官余建國指揮彰化縣調查站、員林分局偵辦，昨日見實機成熟，前往多位收賄選民家搜索，並傳喚到案說明，8位選民坦承收賄來自陳姓樁腳，陳姓樁腳到案後表示受邱姓樁腳所託，以工作費名義發放每人2000元至6000元不等尋求支持特定候選人。

地檢署調查發現，受賄選民皆具平地原住民資格，有選民得知同資格選民拿3000元，他才拿2000元感到不平檢舉，檢方偵辦後傳喚8位選民到案，其中更有2位坦承拿到6000元，買票金額落差懸殊令收賄選民也傻眼。

邱姓樁腳到案供稱，有發放金錢給陳姓樁腳，惟是工作費，檢方調查發現，有部分選民有插旗幟等簡單工作，但有些人甚至根本什麼都沒做，認為邱姓樁腳供詞與其他事證不符，且候選人尚未到案，有勾串之虞，於昨日深夜向法院聲請羈押禁見，承辦檢察官並持續深入偵辦中。

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