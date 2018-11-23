竹檢查察賄選 再聲押3人獲准

2018-11-23 13:09

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地檢署檢察官邱志平、蔡宜臻、翁貫育、葉子誠昨天分別出擊，各自指揮專案小組查獲共4件現金買票案，合計拘提1人、當場逮捕2人、傳喚36人、搜索4處、自動繳回犯罪所得2萬4000元；檢察官諭知交保6人、向法院聲請羈押禁見獲准3人。

邱志平檢察官指揮新竹市調查站、新竹縣刑大及竹北分局組成專案小組，查獲竹北市某張姓里長候選人涉嫌以現金5000元為對價，對同里數位鄰長賄選，期其等於本次五合一選舉中支持新竹縣某王姓縣議員候選人並支持該張姓里長候選人繼續連任里長。檢察官指揮專案小組發動搜索，並傳訊該張姓里長候選人及鄰長8人，涉案人均坦承收受現金，檢察官訊後認無羈押必要，依違反選罷法諭令該張姓里長候選人以6萬5000元，另一鄰長以2萬元交保候傳；復於22日傳訊該縣議員候選人林姓助理後以8萬元交保候傳。

蔡宜臻檢察官指揮竹北分局、新竹縣調查站組成專案小組，查獲竹北市某前任林姓里長本月透過某社區發展協會范姓理事長，每人2000元對價，對該協會有投票權之理監事賄選，尋求支持竹北市某市長候選人。檢察官指揮專案小組，同步傳訊18人，於訊後認該前任林姓里長及范姓理事長涉嫌違反公職人員選舉罷免法嫌疑重大且有串供之嫌，向台灣新竹地方法院聲請羈押獲准，涉嫌人並主動繳回犯罪所得2萬4000元。

翁貫育檢察官指揮台北市調查處、新竹市調查站、航業調查處基隆調查站及新竹市刑大組成專案小組，查獲竹東鎮某蕭姓鎮民代表候選人，透過其劉姓、鄭姓樁腳以每人500元對價，對該鎮有投票權人進行賄選，尋求其等支持該蕭姓鎮代表候選人當選。21日晚間10時許鄭姓樁腳向選民交付現金時，為專案小組成員當場查獲，隔日並搜索該蕭姓候選人競選總務及鄭姓樁腳住處，同時傳訊4人。檢察官訊問後，認無羈押必要，依違反選罷法諭令該蕭姓候選人交保5萬、劉姓、鄭姓樁腳各交保5萬元、3萬元。

葉子誠檢察官指揮竹東分局查獲竹東鎮某陳姓樁腳，本月以每人500元對價，對有投票權之選民進行賄選，尋求選民支持新竹縣某范姓縣議員候選人。檢察官於11月22日指揮竹東分局拘提該陳姓樁腳並搜索其住處，同時傳訊受賄選民5人。檢察官訊後認該陳姓樁腳違反選罷法且有串供之虞而有羈押必要，向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。

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