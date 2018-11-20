謝立功再轟林右昌市港再生 籲基隆人覺醒

2018-11-20 15:53

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市長候選人謝立功20日下午再度召開記者會，謝立功抨擊如果照林右昌的「基隆市港再生標竿願景」華而不實的3D動畫影片的規劃，繼續騙基隆人，基隆的經濟會更蕭條；謝立功說，與基隆一樣港市的高雄都已經覺醒，他呼籲基隆人要趕快覺醒，票投謝立功，他帶領大家來拚經濟。

記者會由謝立功及總部發言人介文汲共同主持，介文汲指出，前陣子林右昌到成功市場拜票，一位攤販阿嬷跟林右昌嗆聲「沒生意，快活不下去」！這是來自基層民眾的聲音，也是民眾的反應，4年來基隆經濟大幅衰退，基隆市民南漂的情形，比高雄北漂還嚴重，如果再給林右昌4年，經濟只會越來越差，高雄人都覺醒了，基隆人也要趕快覺醒。

基隆船代公會理事長曹育民也抨擊林右昌不用功、不用心，全世界沒有一個港口在限縮碼頭，只有基隆港縮減碼頭，市區那麼多土地不去開發，拼命的搶佔港區土地，強取豪奪的徵收碼頭，讓航商活不下去。

謝立功總部顧問的張建祥指出，前市長張通榮任內規劃火車站金磚計劃，林右昌接任後，全盤否決，港務公司的新海港大樓，也被林右昌擋掉，基隆喪失了一個建設具地標性的建物，讓基隆人感到十分可惜。

謝立功說，航運界擔心的基隆港被毀滅，是一個攸關經濟發展的嚴重問題，基隆港發展遊輪母港，吸引更多的遊客很多人都贊成，但基隆港的貨流也應受到重視，讓人流、貨流並存，才能創造更大的經濟價值，對業者擔心營運碼頭大幅縮減，無法作業，阿嬷的話真的值得警惕。