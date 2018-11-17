11/17 雙贏彩與今彩539頭獎均開出1注！大福彩頭獎摃龜

2018-11-17 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月17日）開獎的第107000276期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬，由台北市文山區木新路三段278巷6號的郁菁彩券行開出；第107000180期雙贏彩，頭獎1注中獎，可得獎金1500萬，由彰化縣田中鎮東路里員集路二段446號的笑咪咪商行開出；而第107000092期大福彩，頭獎摃龜。

第107000092期大福彩中獎號碼為「01、03、08、23、25、28、40，特別號：13」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得25萬元；參獎共40注中獎，每注可得4000元；肆獎共1038注中獎，每注可得400元；普獎共7644注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共3注中獎，每注可得10萬元。

第107000180期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、06、07、08、10、12、13、17、19、23」，頭獎1注中獎，可得1500萬元；貳獎共21注中獎，每注可得10萬元；參獎共361注中獎，每注可得500元；肆獎共4257注中獎，每注可得100元。

第107000276期今彩539中獎號碼為「02、04、13、14、16」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共146注中獎，每注可得2萬元；參獎共4977注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬5866注中獎，每注可得50元。

第107000276期39樂合彩中獎號碼為「02、04、13、14、16」，四合摃龜；三合共156注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5065注中獎，每注可得1125元。

第107000276期3星彩中獎號碼為「553」，正彩共23注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000276期4星彩中獎號碼為「6585」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」