朝陽科大學生夜市宣傳婚姻平權 慘被攤販老闆揮拳掐脖

2018-11-17 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕朝陽科大數名學生昨（16）日下午6時半許，到台中霧峰德泰街夜市宣傳「婚姻平權」公投及性平相關事務，卻遭一位夜市攤販老闆出手攻擊。

據網友YouTube影片顯示，其中一名男大生與攤販老闆在夜市一處路口起口角，本以為攤販老闆已悻悻然離去，卻疑似男大生又說了什麼話，不到幾秒便回頭推擠對方，甚至勒衣領、掐脖，經其他人勸說才罷手，但仍髒話頻出。

後來該名男大生指出可以控告對方傷害罪，且表示「繼續打」，攤販老闆聽到後，又衝去掐脖且朝對方揍了一拳，更誇張的是，攤販老闆拆下自己攤上的旗幟，秀出鐵條作勢要打男大生，所幸有民眾攔阻，才沒繼續釀事。

「不管怎樣，打人就是不對」。事後有目擊者在社群媒體《Dcard》發文解釋，當時似乎是攤販老闆認為男大生們的宣傳很吵，妨礙他做生意，但對方表示這裡是公共場所且合法，雙方遂發生口角。據悉，被打男大生全程無還手，僅喊說幫忙錄影及報警，結果攤販老闆竟威脅「誰敢錄影」。而衝突發生沒多久，就有警方到場關切。

儘管有網友表示男大生也有錯，但多數人一面倒認為，老闆出手打人是事實，即是違法，為何要檢討被害人，且有其他目擊者透露，「一開始就是老闆先嗆的啊」、「一開始聽到老闆嗆他太大聲，但我覺得只是借題發揮，因為旁邊的政治宣傳車更吵」。

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