士官仲介少女援交案外案 代課師無端捲入秀IG對話自清

2018-11-17 00:05

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警方日前偵辦賴姓士官仲介17歲少女小幼援交賣淫，法辦賴嫌及安置小幼，昨卻流出小幼與一名男子在LINE上的鹹濕對話，企圖栽贓W姓老師曾傳鹹濕對話給她，少女還暗示，「過幾個月滿18再借你用」，但經查證後，案情出現逆轉。

遭指控的21歲W姓老師仍就讀某國立大學四年級，今年4月受託到校方代課，1個月後課程結束離校；W師今出面嚴厲反駁，表示根本不認識小幼，是小幼查到他IG同名帳號，傳訊時自稱他學生，問他對援妹看法，他當下聯想到小幼可能是援妹，當下勸小幼別再做了，反遭有心人士冒用照片，虛構在LINE中與少女鹹濕對話，他經校方性平會認定不構成性騷擾與違法，對教育極有熱忱的W師無端捲入風波，情緒大受打擊，希望社會還他公道，別再散布假消息影響他與家人心情。

新北市土城警分局8月偵辦台中賴姓士官仲介少女小幼援交，因小幼身材高挑、年輕嫵媚，每次開價3萬與人性交易，賴嫌仲介每次性交易抽傭3到5000元，每月就可入帳10萬，警方推估小幼每月援交2、30次，但小幼被逮後，情緒崩潰，在警局中希望W師陪同，警方打給W師，W師告知他已離校，也不認識女學生，仍以老師身分透過電話安慰小幼，妳好好加油，妳還年輕，社會給妳機會。

警方事後依兒少性剝削條例及妨害社會秩序，法辦賴嫌；因少女提及W師，警方將全案轉報教育局，教育局通知校方召開性平會釐清W師有無涉及性平案，W師說，直到8月27日性平會當天才知道小幼全名；W師陳述，他離校後，5月底接到小幼詢問對援妹看法，懷疑小幼援交，當時他說會幫助這樣的人脫離，因擔心告知校方會影響小幼，選擇替小幼隱瞞，事後沒再跟她有聯繫，但既然召開性平會，W師提出小幼與他的IG全部對話自清，釐清與會者所有疑慮。

W師說，小幼直到性平會後，又傳訊給他，告知對不起害到你，W師仍安慰她趁妳還年輕，現在（脫離）還來得及。

W師目前就讀國立大學數學系，今年4月到該校代課教導公民，懷疑在黑板留下姓名，小幼才找上他的IG；他說，事後校方性平會調查，沒涉及性騷擾等不法，還他清白，加上昨流出虛構的LINE對話，他才意識到遭人栽贓、設計，因為小幼是以IG跟他傳訊，他根本沒有小幼的LINE，加上他使用iPhone中古手機，對方截圖卻是Android介面，認為對方刻意抹黑他，讓曾到屏東偏鄉幫助弱勢學童、對教育極有熱忱的他幾乎崩潰，希望社會能還他公道。

W師說，他將對散布惡意訊息者提告；土城警方說，當初偵辦士官仲介少女賣淫案，沒發現昨流出的LINE截圖，更沒約談W師，不排除有心人士蓄意牽扯不具社會經驗的學生教師，企圖掩飾不法，將持續觀察後續發展。