惡劣！慣竊沒偷到財物 竟把水灌入油箱作弄車主

2018-11-15 18:44

〔記者吳仁捷／新北報導〕慣竊邱錫湖在新北板橋一帶偷機車騎犯案，到路邊找尋裝有行車紀錄器的車輛破窗偷竊，惡劣的邱嫌不但犯案後把車騎回原處停放，讓車主遭誤認為是竊嫌，甚至破壞車窗後，發現沒有財物可偷，還會將水灌入油箱，讓被害人負擔數千到數萬元的修理費，警方循線逮獲，邱嫌還否認犯案，氣得車主要上前追打。

警方調查，39歲無業的邱嫌遊手好閒，以竊盜維生，總在夜間鎖定停放路邊車輛，破壞置物箱或打破車窗玻璃，竊取車內財物變賣牟利，不論汽、機車，只要民眾沒將行車紀錄器等財物帶下車，都會遭邱男搜刮一空；惡劣的邱嫌若沒得手財物，還會裝水灌入油箱報復，車主發現愛車無故發不動，送修赫見遭加水作弄，氣得報警。

海山分局新海派出所獲報，專案小組過濾監視器畫查緝，查緝邱嫌到案；警方說，邱男行竊前習慣先竊取另一輛機車，規避警方查緝，狡猾的邱嫌犯案後，還將原車停回原處，等到車主接獲警方通知說明，驚覺愛車遭竊，但邱嫌連車上廉價墨鏡、雨傘都偷走，被害人直批邱嫌沒水準。

警方過濾監視器，發現邱嫌到案發處附近裝水，灌入被害人車輛油箱，被害人發現愛車故障送修，驚覺遭灌水破壞報警；多名被害人說，修理遭灌水的油箱花費數千到數萬元，惡劣竊嫌沒偷到東西，還要惡作劇，堅持報案求償。