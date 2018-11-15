補習班擅改考生密碼 登入考選部網站查考場判拘

2018-11-15 13:02

〔記者張文川／台北報導〕宜蘭縣羅東某知名補習班，為了安排旗下考生北上應考事宜，未經78名考生同意，私自使用他們的報考資訊，登入考選部網站，再以忘記密碼的方法取得新密碼，查詢考生的考場位置，以利安排遊覽車和考場服務人員；台北地院昨將補習班李姓女老闆和林姓員工，依妨害電腦使用罪，各判拘役55天、緩刑2年，義務勞務200小時。可上訴。

判決指出，今年7月該補習班為了替準備參加護理師證照的考生，安排接送應試的遊覽車，竟冒用考生帳號，登入考選部官網查詢考場位置，但因不知密碼，就利用「忘記密碼」機制，申請取得新密碼，登入更改密碼，再逐一查詢考生被分配到的考場位置，被冒名的考生人數多達78人。

後來有考生發現報考的網站密碼被竄改，原密碼無法登入，遂向考選部反應，這才發現是補習班業者濫用考生所留的報考個資，冒名更改密碼。

2人庭訊時皆承認犯行，辯是為了替考生查考場位置，以利安排遊覽車，但考生遲遲未提供登入密碼給補習班上網查詢，才自作主張以替考生重新申請密碼的方式冒名登入。

台北地檢署調查後，上月依妨害電腦使用罪嫌起訴2人，並聲請簡易判決。北院法官審理後認為，2人貪圖一時便利犯案，犯後坦承犯行，態度尚可，且目的是安排專車路線和配置考場服務人力，不是用於不法用途，因此輕判拘役並緩刑。