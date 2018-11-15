毒品證物超危險 法部推判決前銷毀機制

2018-11-15 12:50

〔記者吳政峰／台北報導〕檢警目前查扣到毒品，須放置於贓物庫保存，等到判決確定後才能銷毀，危險性高又保存不易，法務部為了解決此問題，修正「毒品危害防制條例」，力推「即時銷毀機制」，未來只要確認毒品的證據能力無問題，留存樣本後，即可銷毀其餘毒品，毋庸等到判決確定，草案近日送行政院審議。

現行制度下，查扣到一級及8種二級毒品（罌粟、罌粟草、古柯、古柯葉、大麻、大麻脂、大麻浸膏、大麻酊），全得送調查局保存，餘毒品以下則視數量分處保存，較少的放在各地檢署，較多的送到各區的大型贓物庫，以北部為例，就是位於新北深坑的北部大型贓物庫，即民眾熟知的「北大贓」。

案件經檢方起訴，這些毒品理應隨案移送到法院，惟實務上法院囿於空間限制，常「凹」地檢署保管，日積月累，贓物庫幾近爆炸，有時還得商請警、調協助保管，8月查到5268公斤的變種K他命（N甲酸叔丁基酯去甲基愷他命），目前就還託管於高雄市調處。

而在判決確定前，這些毒品都視同證物，需妥善保存，曾有5.4噸的麻黃素拖了10年才銷毀，當時市價高達10億元，看守人員戰戰兢兢，深怕遇到突發事件；一位檢察官更直指，一例一休施行後，贓物庫已非全由法警看管，有時會委請保全負責，安全堪慮。

毒品入庫後，保存還得面臨環境挑戰，液態毒品會揮發，粉末會受潮，更嚴重的是，毒品半成品常具強酸、強鹼、高揮發性等特質，常年下來，對看守人員的健康影響甚鉅，也可能損害放在一旁的他案證據。

就此，法務部召集司法院及高檢署開會，研修毒危條例，設定在查獲易生危險、有喪失毀損之虞、不便保管、保管花費過鉅的毒品後，於不影響證據認定情形下，只要經過取樣，得在判決確定前銷毀；至於採樣的方式與樣本留存的多寡，則待修正案通過後再另訂子法規範。

不過，一名資深檢察官認為，國家若以沒有適當場所保存，就在判決確定前銷毀證物，恐損及當事人權益，爭議不小。

法務部強調，修正案可節省人力與空間，降低場所危險性，且是「得」銷毀，若檢察官或法官認為有必要保存到判決確定後，亦可維持現行方式；至於每年六三禁菸節前後，調查局均會大動作銷毀毒品，法務部表示，為了展現緝毒決心，「仍會續辦」！