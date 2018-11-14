抓到了！百吉副總座車半路挨槍 警逮3嫌送辦

警方起獲犯案槍枝。（記者王宣晴翻攝）

2018-11-14 16:30

〔記者王宣晴／新北報導〕百吉冰品林姓副總經理座車日前行經新北市五股區二重疏洪道時遭人開槍，警方擴大調閱監視器調查，發現一輛白色自小客車形跡可疑，追查多日後逮到20歲的陳姓車主、21歲李姓、姚姓男子共3人，並在台北市北投的公園內找到被丟棄的槍枝，3人供稱是玩槍時不慎誤擊，警方訊後依違反槍砲條例移送法辦。

警方調查，上月24日，百吉冰品的林姓副總駕車準備從新莊工廠返回北投住處，行經五股的二重疏洪道時突然聽到車身傳來「碰碰」聲響，但因轎車行駛正常，並未停車查看，而是繼續行駛，返家後才在左輪前後葉子板處發現兩個彈孔，趕緊報案。

蘆洲警方獲報，調閱行車記錄器時，發現一輛後座車窗拉下的白色自小客車經過林姓副總座車時突然加速，追查多日，逮到陳姓車主，但陳男否認犯行，還謊稱當時獨自駕車，經過該路段時沒有聽到槍響，但警方也在陳男車上發現彈孔，懷疑陳男供詞，訊後仍依殺人未遂罪嫌、違反槍砲條例送辦。

警方也透過監視器解析，發現白色轎車上疑似還有另外兩名乘客，昨晚循線將李、姚姓男子逮捕到案，確認當時是李男開車，姚男坐在副駕駛座，陳男則在後座，3人見罪證確鑿，坦承犯行，並帶警方前往北投2號奇岩公園的草叢中找到一把改造土耳其935手槍。

警方表示，李、姚、陳三人為朋友關係，皆住在三重區，有多項前科，陳男供稱是在試槍時不慎誤擊，才打中林姓副總的賓士車，至於自身車上的彈孔則是過去與人發生糾紛遭開槍造成，但警方側面了解，發現三人應是找人尋仇，認錯車才打到林姓副總的賓士車。

警方訊後依涉嫌違反槍砲條例將3人移送法辦，並持續調查其他涉案人士，新北地檢裁定陳男3萬元交保，李、姚兩人無保請回。