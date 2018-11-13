冏！拖吊事故車 竟翻車還把休旅車甩入大排水溝

拖吊車在岸邊拖吊休旅車時，卻不慎把休旅車甩入大排水溝，拖吊車也因此翻覆，休旅車損失慘重。（記者湯世名攝）

2018-11-13 11:49

〔記者湯世名／彰化報導〕冏！1輛百萬休旅車今天行經彰化市崙美路大埔截水溝時突然失控擦撞護欄，安全氣囊爆開進退兩難，駕駛請來拖吊車進行拖吊，不料拖吊到一半，已在半空中的休旅車突然被拖吊車的吊臂甩入大排水溝，拖吊車也因失去重心翻覆，所幸無人傷亡，有驚無險。休旅車整個泡在水裡損失慘重，警方獲報前往處理時，休旅車駕駛卻不在現場，稍後駕駛到案稱赴醫治療，警方初步調查休旅車駕駛疑恍神釀禍，已進一步釐清。

這起離奇又超扯的事故發生在今天上午近10時，1輛高速公路特約拖吊車抵達彰化市大埔截水溝岸邊，準備把擦撞護欄的休旅車拖吊到吊車後方，卻在吊起休旅車到半空中時，拖吊車疑失去重心翻覆，連帶造成吊在半空中的休旅車整個掉入大排水溝內，半個車身泡在水裡，損失慘重，拖吊車吊臂也垂在水裡。

路過民眾看到這起離奇車禍時都說，原本只是單純的事故，沒想到最後造成2輛車受損，尤其是休旅車整個泡水，這下修理費用恐怕很驚人。

警方與救護單位據報到達現場時卻不見休旅車駕駛，稍後駕駛到案才稱當時就醫治療。警方初步了解，疑休旅車駕駛恍神撞擊護欄，車輛進退不得找來拖吊車進行拖吊，不料拖吊到一半時，又因拖吊車失去重心翻覆造成休旅車掉落大排，不過確實原因還要進一步釐清。