為賺20萬洗錢1億元 詐團幹部判刑9年史上最重

行政院洗錢防制辦公室因應「亞太洗錢防制組織」來台推動防制洗錢宣導，今年首次推出「傻傻當人頭當成冤大頭」、「客戶詳審查金流有保固」、「冒險當車手錢入他人手」等3款宣導海報，強化國人洗錢防制的觀念。（記者林嘉東翻攝）

2018-11-08 17:53

〔記者林嘉東／基隆報導〕行政院洗錢防制辦公室因應「亞太洗錢防制組織」來台推動防制洗錢宣導，今年首次推出「傻傻當人頭當成冤大頭」、「客戶詳審查金流有保固」、「冒險當車手錢入他人手」等3款宣導海報，強化國人洗錢防制的觀念。

此外，洗錢防制辦公室也特別舉出，首名替詐騙集團洗錢的幹部遭法院重判9年的案例，呼籲國人不要以身試法。

洗錢防制辦公室說，住桃園的許姓男子前年底，受雇替詐騙集團在新竹「詐騙水房」，透過網路匯款模式，將自中國詐騙的款項「洗」到指定帳戶，經手贓款超過台幣1億元。

案經檢警循線去年6月逮捕許等4名共犯，查出許替詐騙集團洗錢1億元台幣，只賺20多萬元台幣。

案經新竹法院審理後，重判許9年徒刑，並強制工作3年，另4名共犯也被判7年不等徒刑，成為史上判刑最重的詐欺洗錢案。

基隆市警察局刑警大隊提醒，擔任詐騙集團「詐騙水房」幹部，一旦被查獲，一罪一罰最高可判30年徒刑，切勿以身試法，以免後悔莫及。