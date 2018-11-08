雄檢連破3件現金賄選案 1里長候選人3樁腳收押

2018-11-08 17:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄地檢署在選舉查賄又有斬獲，連續在林園區、鳳山區查獲里長現金賄選案件2件、市議員現金賄選案件1件，共向法院聲請羈押禁見5人，其中1位里長候選人、3位樁腳，經法院裁准羈押禁見，另1名里長候選人裁定15萬元交保。

檢警調獲報林園區某里長候選人，涉嫌自行或透過樁腳現金買票，昨持搜索票搜索，並通知某里長候選人、樁腳3人及選民14人到案說明，昨晚漏夜訊問後，認被告即某里長候選人、樁腳即被告吳姓男子、吳姓女子，嫌疑重大，並有勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見，被告吳姓男子、吳姓女子2人業經法院裁准羈押禁見，里長候選人因坦承行賄，裁定15萬元交保。

經查，該里長候選人涉嫌自9月起，曾透過樁腳吳姓男子等人，以每票1000元代價，向該里有投票權之選民行賄買票，部分選民到案後，已坦承收賄，並主動繳回犯罪所得共計3000元。

另鳳山區某市議員候選人孔姓女樁腳，涉嫌於10月間為市議員候選人，以每票500元代價向選民買票，認被告孔女涉嫌投票行賄罪之犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯與證人之虞，向法院聲請羈押禁見，經檢察官鄭益雄親自到庭論告後，法院裁准羈押禁見，另一名被告到案後坦承收賄，並主動繳回犯罪所得1500元，檢察官訊問後則請回。

此外，雄檢獲報有里長候選人涉嫌於107年9月底、10月初，在其所經營之購物中心內，以每票500元代價，向該里有投票權的選民行賄買票。部分選民到案後，已坦承收賄，並主動繳回犯罪所得共計1500元，檢警前往鳳山區嫌疑人家搜索，同時傳喚被告6人及拘提某里長候選人。經檢察官鄭益雄、李侑姿、蕭琬頤訊問後，認定該里長候選人涉違反公職人員選舉罷免法，法院裁准羈押禁見。