輔大性侵案》夏林清提告苗博雅 竟還向受害女學生求償

前輔大社會科學院院長夏林清。（資料照）

2018-11-06 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕輔大心理系在2015年6月發生學弟性侵學姐案，時任社科院院長、心理系教授夏林清被質疑在事後處理不當，以及「情欲流動」等言論遭外界批評，還被網友酸是「夏夕夏景」。社民黨北市議員候選人苗博雅當時在臉書PO出「十分鐘認真包：夏院長哪裡出了包？」影片，沒想到今天收到遭夏林清提告的法院通知書，更扯的是，性侵案受害女學生竟也遭夏林清提告，並請求「損害賠償」。

2015年6月，輔大心理系學弟王凱民企圖性侵酒醉的學姐，但事後被害人卻遭夏林清壓迫，因此在臉書上道歉，最後夏林清遭到校方停職處分；加害人王凱民在今年初遭判刑3年半定讞，須入獄，另外還得民事賠償受害者90萬元定讞。

苗博雅則在2016年9月於網路上PO出〈十分鐘認真包：夏院長哪裡出了包？〉的影片說明事發經過，當持創下25萬人次觀看，破千筆的分享。苗博雅今晚則在臉書發文表示，「今天是大選公投倒數18天。在累得要命的時候，收到一份超有娛樂性的法院通知。」

苗博雅說，這份是遭夏林清提告的法院通知書，訴狀要求她賠償夏林清新台幣1元，並在臉書粉專發布道歉聲明，這讓她反諷說「因為太感動了，我現在，就成全夏院長想登上我的粉專的心願。」

苗博雅指出，她在起訴狀中發現，夏林清竟然也有對性侵案被害者提吿，請求「損害賠償」，讓她傻眼直呼，「都已經幾月了，為什麼還有夏夕夏景？」但也強調，「這個問題，我們在法院搞清楚」。