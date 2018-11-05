路面坑洞害雙載女1死1傷 屏縣府國賠186萬定讞

2018-11-05 13:07

〔記者張文川／台北報導〕屏東王姓女子5年前被蘇姓女友人騎機車搭載，行經屏東枋寮鄉沿山公路時，機車陷入長1.25公尺、深5公分的道路坑洞，王女摔死，死者父母訴請國家賠償415萬元，二審認定路面坑洞與王女死亡有因果關係，屏東縣政府應負4成過失責任，判屏縣府應賠償186萬餘元，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決指出，2013年8月25日上午11點，蘇女騎機車載著王女，在沿山公路枋寮路段，道路有一道長約125公分、寬70公分、深5公分的坑洞，蘇女見狀煞車閃避但已來不及，機車前輪陷入坑洞，人車倒地，後座王女被彈飛出去，頭部落地，左顱挫傷出血、腦硬膜下出血、鎖骨骨折，送醫急救，但因傷重，至9月9日仍宣告不治。

王女父母提告國賠主張，縣政府未即時修補坑洞，也未設置警示標誌，公路管理有缺失，應負賠償責任，訴請賠償415萬餘元。

屏縣府辯稱，外包的營造公司在事故前2天才剛巡查維護、修補過該路段，認為縣府在道路維護上沒有疏失，且蘇女超速、也未注意車前狀況，才是肇事主因。

屏東地院一審判屏縣府應賠202萬元，二審高雄高分院認為，坑洞未及時修補，、未設警告標示，與這起車禍有相當因果關係，總共賠償金額應為494萬元，但根據肇責鑑定，蘇女超速須負6成責任，屏東縣政府應負4成，因此判縣府應償死者父母共186萬3017元，案經上訴，最高法院駁回確定。

至於蘇女，她已與王女家屬成立300萬元調解，包括強制責任險200萬元、自賠100萬元，並已賠償完畢，和解收場。