半夜爬牆進小女友閨房床戰 他付出慘痛代價

2018-11-03 19:29

〔記者陳慰慈／新北報導〕20歲林姓男子與14歲少女分手在夜市巧遇，兩人回想起從前甜蜜時光，重燃愛苗，不捨少女回家的林男，爬牆進入少女2樓房間，少女則幫忙開窗，小倆口在少女閨房嘿咻，翌日上午，少女父母敲門叫女兒起床上學，發現房內竟藏了一個男人，氣得怒提告，新北地院日前依對未滿16歲少女性交罪判林男徒刑3月，得服社會勞動，可上訴。

林男去年12月認識少女，兩人今年初開始交往，但愛情來得快去得也快，沒多久就分手了，今年5月，少女與友人相約逛夜市，意外碰見舊情人，兩人話匣子打開停不了，林男送少女回到住處樓下，兩人仍依依不捨，少女怕被父母發現他深夜跟男子在外，又不想跟林男分離，最後決定先返家，讓父母安心，再打開房間窗戶，接應徒手爬上2樓的林男。

林男爬進少女房後，開始對少女撫胸摸下體，恩愛床戰，翌日上午少女父母叫少女起床上課，未料推開門卻看見林男在房內，林男被抓包驚慌失措，當場認了跟少女發生性關係，少女父母怒而提告。

審理時，林男坦承當晚跟少女嘿咻，少女下體也驗出林男DNA，法院判林男有期徒刑3月，但因與未滿16歲女子性交為7年以下有期徒刑之罪，因此不得易科罰金，但宣告6月以下有期徒刑，得易服社會勞動。