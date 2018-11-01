前女友愛上別人 醋男恐嚇又殺情敵

2018-11-01 11:40

［記者楊政郡／台中報導］半百林男僅因女友分手，又愛上楊姓計程車司機，醋勁大發，不但在line上痛罵女友「妓女、妳到裸照要洗出來妳就知道」，又以水果刀刺殺楊姓情敵，台中地院依傷害罪及恐嚇罪判8月徒刑及拘役70日。

台中判決書指出，林男（51歲）與葉女前為男女朋友，林不滿葉女與其分手後，又與計程車司機楊男交往，2017年3月以line通訊軟體傳送內容略為：「 你如果去那裡上班，我就去給你沒面子..妓女」、「你這樣會越來越死看你」、「現在是姓楊的在教你怎樣是不是、他一定要死才會乖嗎、在關（只關手機，不接他電話）看看」等訊息予葉女。

同年月26、28日分別以傳送簡訊內容略為：「我有妳的裸照等洗出來妳就知道」、「這是妳逼我的，我一定要你們倆個死」、「妳叫我去殺人現在卻不接我電話，妳甘願了一個計程車司機而廢了妳這一生，我保證妳一定會後悔一輩子，逃的了一時逃不過一世，我倒要看看有誰能保護妳，這都是你自己選擇的路，到時不要在哭著求我，沒用，會讓你永生難忘」等予葉女。

林在2017年3月27日下午9時，在葉女住處樓下等待，見楊男的車子也在場，打電話給葉女：叫跟你在一起的男人下來，如果沒有馬上下來，我就把那車變成蜂窩等語。楊男下樓察看，林持水果刀刺向楊男腹部，水果刀的刀刃脫落，林又持刀柄敲擊楊男頭部，致楊受有腹壁開放性傷口、腦震盪、頭部外傷等傷害。台中地院傷害罪判8月，對兩人恐嚇判處拘役70日。