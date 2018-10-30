10/30 雙贏彩、今彩539頭獎各開出1注！大樂透頭獎摃龜

2018-10-30 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月30日）開獎的第107000164期雙贏彩，頭獎開出1注，可得獎金1500萬元，由台中市神岡區北庄里中山路1384號1樓的「永彩彩券行」開出；第107000260期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，頭獎由新竹市東區豐功里建中一路3號1樓的「樂翻天創億店」開出；第107000091期大樂透，頭獎摃龜。

第107000091期大樂透中獎號碼為「03、09、28、32、39、47，特別號：07」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得67萬9872元；參獎共37注中獎，每注可得3萬9576元；肆獎共87注中獎，每注可得1萬820元；伍獎共1664注中獎，每注可得2000元；陸獎共2279注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬3480注中獎，每注可得400元；普獎共2萬8043注中獎，每注可得400元。

第107000091期49樂合彩中獎號碼為「03、09、28、32、39、47」，四合共8注中獎，每注可得20萬元；三合共130注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2514注中獎，每注可得1250元。

第107000164期雙贏彩中獎號碼為「02、04、05、09、11、14、15、16、18、20、21、24」，頭獎1注中獎，可得1500萬元；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共355注中獎，每注可得500元；肆獎共3827注中獎，每注可得100元。

第107000260期今彩539中獎號碼為「06、12、20、25、35」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共152注中獎，每注可得2萬元；參獎共5018注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬8294注中獎，每注可得50元。

第107000260期39樂合彩中獎號碼為「06、12、20、25、35」，四合摃龜；三合共85注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4362注中獎，每注可得1125元。

第107000260期3星彩中獎號碼為「332」，正彩共28注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000260期4星彩中獎號碼為「4314」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」