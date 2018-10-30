萬聖節驅趕「幽靈」竹縣傳喚25案百人歷年之最

新竹縣檢警調追查選舉幽靈人口案，發現有將無人居住的空屋重新油漆整新遷入掩人耳目，以逃避查察等手法。（記者廖雪茹翻攝）

2018-10-30 15:27

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹地檢署率警調偵辦新竹縣幽靈人口專案，從6月開始，主動透過戶政資料和歷屆選舉的大數據分析，針對一址多戶、一戶多口、反覆遷出遷入等異常戶口進行過慮，歷經近5個月蒐證，在萬聖節揪出廢墟藏「幽靈」、新住民舉家遷徙，一舉傳喚選舉幽靈人口25案全計百人到案說明，為歷年最多。

縣府警察局副局長蕭欽杰表示，虛偽設籍妨礙投票案件，影響選舉結果甚鉅，但過去幽靈人口案件多在選後查獲；為維護選舉的公平性，同時考量7月24日前設籍始有資格投票，局長張榮興6月即動員5個分局及轄下各派出所，針對特別是歷屆得票數差距小、曾有爭議、競爭激烈等選區，主動展開情資蒐集。

蕭欽杰指出，針對一址多戶、一戶多口、反覆遷出遷入等異常戶口，警方會實地訪查當事人是否有居住事實，了解遷戶口的原因，追查其活動範圍、所使用的交通工具、並了解其與戶長的血親關係等。

歷經4個多月的蒐證，在新竹地檢署檢察官林李嘉、葉子誠的指揮下，檢警調在10月24日起到29日，分別在新竹縣竹北市、竹北市、寶山鄉、五峰鄉、新豐鄉、關西鎮、橫山鄉及芎林鄉等7鄉鎮市11村里，傳喚4名村里長候選人及虛偽設籍幽靈人口計25案100名到案說明。

蕭欽杰表示，由於事證具體明確，當事人到案後大多無法辯駁，只得坦承犯行。其中，部分村里長候選人充當代辦遷入者，還可能向上牽涉到支持特定的鄉鎮市長、代表或是議員，因此將持續追查是否涉及「賣票」情事。

另外，有某村幽靈人口到案時，供稱是村長以要爭取補助需要更多村民，而遷戶口騙進來，後來才被告知要求支持投票；因此接獲檢警傳喚，當事人同意立即遷出，不因人情而備感壓力。此外，也有當事人的長輩因警察到宅訪查而感到緊張，甚至吃不下睡不著，直到被通知到案後才鬆了一口氣。

蕭欽杰說，這次除了發現設籍在廢墟，或是將無人居住的空屋重新油漆整新遷入掩人耳目，以逃避查察等手法，更首度查獲新住民幫忙引進已取得本國籍的家人一舉遷入投票。幽靈人口如前往投票，即為妨害投票既遂罪，最重可判處5年有期徒刑，請民眾切勿以身試法。