不容抹黑 馬公市長候選人黃健忠按鈴控告捍衛清白

靠北澎湖臉書社團，出現匿名留言，引發軒然大波。（翻攝臉書靠北澎湖社團）

2018-10-28 13:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕網路匿名留言，刑責仍需自負！民進黨提名的馬公市長候選人黃健忠，今日前往澎湖地檢署，按鈴控告臉書靠北澎湖社團一篇匿名留言，向檢察官提出違反選罷法意圖使人不當選及涉嫌毀謗罪，成為今年澎湖選舉首件候選人提告案。

靠北澎湖臉書社團，今日出現一篇匿名留言，指稱先發出不自殺聲明，指出陳姓建商涉嫌為市長、議員及代表一整組買票，並詳列各選區價碼及買票票數，價碼之高超乎澎湖以往行情，同時更牽連到黃姓市長候選人、澎湖某陣線議員及市代表候選人及地方媒體人，留言一出震撼澎湖社群網路。

遭到影射的黃健忠表示，宣布參選以來，堅持清白參選，不買票、不在對手背後抹黑。對於市政改善、城市遠景政見之規劃，都在有所本的原則下，公開提出並坦然接受社會大眾的檢視及建議；由於坊間看好度高，，選舉抹黑傳言不斷，意圖將他拉下。這樣惡質的選舉手法實在無法令人容忍，除了按鈴控告外，也呼籲所有市民朋友共同譴責惡質傳言。

近年來網路發達，社群網站成為新型的選舉模式，黃健忠提告網路社群發言，是今年澎湖五合一選舉首宗候選人按鈴控告案件，同時也是澎湖選舉史上首宗控告網路社群案件，除了將依ID循線追查幕後發文的匿名者外，連版主恐也將負上法律連帶責任，因此案情發展格外引人矚目。