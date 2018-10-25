免費遊覽車接送喪家 通霄鎮長候選人涉賄10萬交保

苗栗縣通霄鎮長陳姓候選人，被檢舉涉嫌以提供遊覽車免費接送喪家親友的方式賄選，苗栗地檢署（圖）今天指揮法務部調查局苗栗縣調查站、苗栗縣警察局刑事警察大隊、通霄警分局，約談陳姓候選人等人。（資料照）

2018-10-25 19:16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮長陳姓候選人，被檢舉涉嫌以提供遊覽車免費接送喪家親友的方式賄選，苗栗地檢署今天指揮法務部調查局苗栗縣調查站、苗栗縣警察局刑事警察大隊、通霄警分局，約談陳姓候選人等人，陳姓候選人坦承有此行為，檢察官諭知陳姓候選人10萬元交保，他的2名競選總部吳、陳副主任均限制住居。

苗栗地檢署於日前接獲檢舉，指稱陳姓候選人，涉嫌免費提供遊覽車載送喪家親友，於出殯日往返火葬場，尋求選民支持其當選。經檢察官劉偉誠指揮苗栗縣調查站、苗栗縣警察局刑事警察大隊、通霄警分局組成專案小組，檢析相關蒐獲事證，認為情資確實，今天持苗栗地方法院核發的搜索票執行搜索，並約談陳姓候選人、5名競選幹部及疑似接受不正利益的選民15人到案。

陳姓候選人等均坦承有免費接送喪家親友的行為，但不認為此行為涉及賄選。他向檢察官表示，服務過約20、30戶喪家，但非僅限於通霄，也包括苑裡、後龍等地區。

苗栗地檢署發言人、主任檢察官陳宗豪表示，但陳姓候選人提供的免費服務車上，都掛有其競選海報、政見，服務人員甚有穿著競選背心，且坊間一趟次的遊覽車租賃費用，至少數千元，檢察官認陳姓候選人涉有賄選之嫌，將持續深入調查，以釐清全部犯罪事實。