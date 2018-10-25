都是國民黨！屏東議長賄選案定讞 8議員要坐牢

2018-10-25 17:50

首次上稿 17:40

更新時間 17:50

〔記者張文川／台北報導〕屏東縣議會2014年議長選舉爆發買票弊案，議長周典論被控行賄9位縣議員；高雄高分院今年4月判周典論與樁腳潘正裕無罪，但8名縣議員有罪，各判刑3年2月至4年；最高法院今駁回上訴，全案定讞，8名前、現任縣議員近期都必須入獄，法院已通知檢方啟動防逃。

被依違反選罷法判刑定讞的8名議員包括：王志豐、潘裕隆，各判刑4年 ﹔顏金成、李冀香，各判3年3月﹔潘政治、陳昭忠（因當選無效案定讞已解職）各3年4月；歸曉惠（已辭議員，當選三地門鄉長）、陳美瓊各處徒刑3年2月。此外，樁腳廖秋東判刑3年10月、林柏志3年6月。

8位判刑定讞的前後任議員當中，有7人當選時是國民黨，1名為無黨籍，其中6人為現任議員；無黨籍的是歸曉惠，她當選議員時雖是無黨籍，但是以國民黨員身分當選三地門鄉長；另一縣議員許天賜，二審也被判刑3年4月，但今年1月28日過世，今獲判公訴不受理確定。

周典論與潘正裕因一、二審皆被判無罪，適用刑事妥速審判法，不得上訴三審而於二審無罪定讞。

檢方起訴指控，2014年12月，周典論為求當選屏東縣議長，透過當時競選副議長的搭檔王志豐等人，在投票前安排顏金成等7名議員到台中聚會，由核心幕僚潘裕隆、廖秋東等人協助招待及固樁。

潘還專程飛到日本，將正在北海道旅遊的議員許天賜、李冀香提前接回國送到台中，7名議員接受招待到台中的酒店、旅館、按摩院等處享受，在同一地點集體行動，每人還有各1至2萬元的零用金，並在廁所收受賄金，每人還有免費西裝和套裝，做為議員就職典禮時的穿著行頭，廖要求7人投票支持周典論當議長，潘每天趕回屏東向周報告議員動態。