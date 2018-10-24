男搶銀行竟辯「以為在演電影」 遭判刑9年6月

男子林修平去年偷機車搶銀行得手30萬元，士林地院依加重竊盜、強盜罪判刑9年6月，可上訴。（資料照）

2018-10-24 13:07

〔記者黃捷／台北報導〕男子林修平去年偷機車搶銀行，得手30萬元，法院開庭時，林男辯稱因罹患精神疾病，多次發生夢遊，案發當天因服藥精神恍惚，以為自己在演電影，才會搶銀行，但因精神鑑定指出他仍有辨識、控制行為能力，士林地院仍依加重竊盜、強盜罪判刑9年6月，可上訴。

判決指出，林男因負債缺錢，去年9月20日上午，在台北市區隨機連偷兩輛機車，一路騎至士林區劍潭路的瑞興銀行士林分行，亮刀架住辦理業務的劉姓女顧客，行員擔心劉女受害，趕緊交出30萬現金。

林男得手後跑到大安區新生南路光華郵局，把其中27萬無摺存入女友帳戶，再至光華商場買了1萬2000元的iPhone6手機及550元的紅色肩背包，但隔天就被警方循線逮捕。

林男開庭辯稱，他長期罹患精神疾病，吃藥後多次發生夢遊情形，案發當天上午又服藥濄量，導致精神恍惚，以為自己在演電影，真到藥效退去才知做錯事。

法官認為，林男犯案前偷機車，犯案後改搭計程車掩飾行蹤，逃逸時沿途丟棄犯案時穿著的上依、刀械、口罩等證物，還自行匯款、買手機，辨識、控制行為能力顯然沒有降低，另再送台大醫院精神鑑定，結果也指出病情沒有影響當時行為。

辯護律師另指，林男因受精神壓力、財務狀況及地下錢莊逼迫，不得以才犯案，請求法官依「情堪憫恕」減刑，但法官痛批，林男48歲正值壯年，四肢健全，卻妄想不勞而獲，觀念偏差，搶到錢還拿去買手機，不值得同情，仍依2次加重竊盜判刑8月、強盜罪判刑8年6月，應執行9年6月徒刑。