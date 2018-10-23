詐騙演很大！車手扮演檢察官 1張便條紙露出馬腳

張男（圖右）扮演檢察官，遇到警察全破功。（記者張瑞楨翻攝）

2018-10-23 09:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕 42歲有詐欺等前科的張姓男子，是詐欺集團的車手，開車卻頗囂張，在北屯區任意變換車道，惹來中市警察盤查，在車內發現1張便條紙「李女本人提交證件送桃園地檢署配合法院調查」，員警電話連絡李女，她告訴警方，自己接獲詐騙電話，依「檢察官」指示，把存摺及提款卡放於指定地點，交給「檢察官」，經員警勸說後，張男承認自己就是扮演「檢察官」的車手，全案依詐欺罪嫌法辦。

中市警局保安警察大隊第二中隊副中隊長林晏霆等5名員警，本月17日晚間巡邏至中市北屯區大連路，發現一輛自小客車任意變換車道，攔查發現張男（有詐欺及賭博前科）神情緊張，並在張男的自小客車車內，發現有一本兆豐國際商業銀行存摺及提款卡一張，另有現金2萬9千元，存摺的存戶人是李姓女子。

張男無法交代存摺及提款卡的來源，員警發現有張便條紙，寫著「李女本人提交證件送桃園地檢署配合法院調查」，員警電話連絡李女，她向警方表示自己接獲詐騙電話，依照「檢察官」指示，把自己的將兆豐銀行存摺及提款卡放於指定地點。

張男見難以狡辯，承認自己就是詐欺車手，扮演「檢察官」取存摺與提款卡，交給上手「車手頭」，每次酬勞2千元，全案依詐欺罪嫌法辦。

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