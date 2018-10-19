他竟同意老婆與小王嘿咻 背後原因令人鼻酸…

男子發現自己有性功能障礙，又發現妻子與蕭男「小強」出遊照片，還錄下「我同意我老婆可以跟小強交往，有親密關係」，最後仍告蕭男。（示意圖）

2018-10-19 20:49

〔記者陳慰慈／新北報導〕綽號「小強」的40歲蕭姓男子與已婚李姓中國籍女子交往，挨告妨害家庭，蕭男喊冤，而李女丈夫去年10月發現有性功能障礙，「同意老婆跟他可以有親密關係」，蕭男認為獲得原諒，李夫已喪失告訴權，但李夫不知在此之前，兩人已嘿咻過2次，新北地院依2次通姦罪，今判蕭男徒刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

判決指出，李夫前年10月發現自己有性功能障礙，又發現妻子與蕭男的出遊照片，但因妻子放話「不讓我出去，我就要離家，把小孩丟下」，李夫說，當時沒辦法，所以同意他們一起出去，妻還特地錄下他說：「我同意我老婆可以跟小強交往，有親密關係」、「最近我發現有性功能障礙，我願意我老婆與小強進一步交往」，要傳給蕭男。

去年9月李夫跟妻子離婚，並要求蕭男同天跟妻子結婚，否則將告他妨害家庭，未料蕭男與李女辦理登記，卻仍被告妨害家庭，也讓蕭男一家人懷疑遭「仙人跳」，檢方起訴蕭男涉嫌通姦4次，李女則獲不起訴確定；而蕭男則另提訟悔婚，法院認為，兩位證婚人都稱不認識李女，也沒到場親見親聞登記，日前判兩人婚姻無效。

審理時，蕭男坦承與李女發生關係，但李夫曾對他說：「之前的事情我們盡量放下」、「大膽去做」、「去用」、「我寧可你跟她」、「抱一抱她你說你很愛她」等語，認為已獲宥恕，李夫因此喪失告訴權，但李夫說，不知2015年7月、2016年8月，兩人就在新北樹林河濱公園跟花蓮民宿嘿咻，法官因此依2次通姦罪對蕭男量刑。

至於去年2月及5月蕭男、李女也在板橋摩鐵嘿咻2次，雖李夫主張，當時會說出縱容妻子與他人通姦的話，是出於被逼、為了蒐證，但法官認定屬李夫「縱容」妻子，因此亦不能對蕭男提出告訴，判公訴不受理。