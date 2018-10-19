ETC使用率未達合約目標 北院判遠通免付4億違約金

圖為遠通電收公司建置的國道ETC感應收費門架。（資料照）

2018-10-19 20:16

〔記者張文川／台北報導〕遠通電收公司建置的國道ETC，營運的前7年有3年的使用率檢核標準均未達成合約目標，國道高速公路局依合約按日開罰，懲罰性違約金每天罰50萬元，共罰4億2750萬元，遠通提告主張免付懲罰性違約金，台北地院今判決遠通勝訴，高公局的4億餘元懲罰性違約金「債權不存在」。

判決指出，遠通2007年8月依據促參法與高公局簽約，負責建置、營運高速公路電子收費系統，高公局認為遠通營運第3年，未達合約規定45%的利用率目標，第5年未達65%目標，第6年未達70%目標，顯示遠通未積極改善，因此回溯至2011年4月15日起，至2013年8月16日止，按日處以50萬元懲罰性違約金，總計4億2750萬元。

遠通提告主張高公局這筆債權不存在，認為分年利用率目標只是契約管理上的指標，是遠通與高公局要共同達成的目標，提升率也須高公局的配套來促成，並非遠通單方面的義務；且合約目的是要將國道計次收費全面轉為計程收費，當利用率達到65%後，就可實施計程收費，此時契約目的就已達成，2013年6月底的利用率既然已達67%，高公局就不能再以未達70%來認定遠通違約。

北院法官審理後認為，遠通的ETC利用率，只大約晚了1年即達成約定標準，考量本案的契約規模龐大，且履約期程相對較長，難以認定遲延1年即屬重大延宕政策推行。

法官認定，高公局主張ETC的利用率會落後，是因遠通的服務品質有違失，或是利用率落後以致遠通財務狀況不佳，但高公局都未能舉證。所指利用率落後的情形，不符合合約中所規定的違約成立要件，遠通提告有據，因此判遠通勝訴。