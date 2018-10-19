偷競選車發電機 竹市警破案了

李妍慧得知破案，今天特別帶著工作人員前往警一分局感謝，送上鮮花、飲料慰勞。（圖由李妍慧總部提供）

2018-10-19 14:56

〔記者王駿杰／新竹報導〕年底大選將近，各候選人宣傳車滿街跑，一名36歲張姓男慣竊無業，疑缺錢買毒，竟摸黑竊走新竹市議員李妍慧宣傳車斗上的發電機及推車，結果卻因開贓車太顯眼，警方火速就將他逮捕，循線追回剛被銷贓的發電機及推車，物歸原主。

警方指出，當男是地方毒品人口，前科攤開有一堆竊盜與毒品案，15日凌晨他閒晃到李妍慧位於樹林頭夜市前的競選總部，趁夜黑風高、四下無人，便將宣傳車車斗打開，竊走裡面1部發電機及手推車。

隔日，李妍慧的工作人員準備開車掃街，發現看板不會亮，仔細檢查赫見發電機和手推車不翼而飛，立刻報警處理。

新竹市警一分局獲報，立即成立專案小組，沿路調閱監視器，發現深夜有輛失竊車輛經過李妍慧競選總部附近，經以車追人，認為張男涉有重嫌，便著手請拘票準備逮人。

張男銷贓後開著贓車上國道，準備逃離新竹，卻在國道遭國道警攔下，轄區警方獲報派員前往偵訊，但張男卻不配合，偵訊全程都不透露案情，直到警方曉以大義，才供出銷贓地點。

警方循線在竹北1間修車廠找回失竊的發電機及推車，業者供稱不知情是贓物，只是代為寄賣，但警方對此說法存疑，訊後依竊盜、贓物罪嫌將張男與業者法辦。李妍慧得知破案，今天特別帶著工作人員前往警一分局感謝，送上鮮花、飲料慰勞。