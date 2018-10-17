2阿宅約3少女「轉大人」 開房間爽玩多P性愛趴

新北警方在這家旅館臨檢時查獲2男3少女大開「轉大人性愛趴」。（記者吳仁捷攝）

2018-10-17 22:19

〔記者吳仁捷／新北報導〕就讀國二的「小艾」上網結識外送員「阿成」，2人發展出網愛，阿成提議見面，幫小艾轉大人，阿成找來「阿新」，小艾也找來2名死黨「小貞」、「小潔」，5名男女在旅館看A片、抽菸、玩樂助性，2名男子輪番與3名少女發生關係。警方臨檢上門，5人嚇得不知所措，一查之下，赫見2名成年男子與3名未滿14歲少女發生性行為，通知家長前來時，前一天剛過父親節，家長氣得大罵2名阿宅太可惡，2男吃上違反兒童及少年福利與權益保護法、妨害性自主官司。

新北警方調查，這起案件發生在8月9日清晨1點左右，警方到板橋一家旅館臨檢，敲門要求一間房間開門，聽到裡面一陣騷動，警方喝令開門，約3分鐘後，一群男女才打開房門受檢。警方在場發現一盒香菸，原懷疑這5人大開吸毒性愛趴，但初檢菸草沒有藥物反應，現場也沒發現毒品，將2男3女帶回偵訊。

警訊中，21歲林姓外送員供稱，他在8月初上網結識學生小艾，兩人很聊得來，發展出網愛，2人透過網路連線網愛不過癮，雖然認識才一週，就提議見面真槍實彈上陣，2人為免太過無聊，阿成找來19歲網友阿新，小艾則找來同班姊妹掏小貞、小潔壯膽。

雙方5人8月8日深夜相約板橋大觀路三段一間旅館，5人進房後，2男請3名少女抽菸放鬆，眾人吞雲吐霧一番後，阿成隨即轉開A片頻道，阿成與小艾先擁吻起來，阿新見狀，也抱起坐在身旁的小貞、小潔一邊親吻，5名男女分2組，2P、3P激戰起來。

2組男女車輪戰到隔天凌晨，剛完事還沉醉其中，突然聽到敲門聲響，全裸的眾人都嚇了一跳，少女們尖叫起來，急著找衣服，警方急促敲門，阿成趕緊穿上褲子開門，警方懷疑眾人大開毒趴，喝令不准動，但找完整間房，只看到散落的保險套、一盒香菸。

警方告知2男，3名少女都未滿14歲，將吃上違反兒少權法、妨害性自主官司時，2男大吃一驚，辯稱以為3女都是高中生，但小艾供稱曾告知阿成還在念國二，讓阿成百口莫辯，又改口他與小艾是真愛，氣得家長要追打阿成！

警方說，事後查驗，5人均無毒品反應，但成年男子利用少女懵懂無知，用抽菸、發生性行為灌輸偏差觀念，加上首度約出見面就性交，恐對少女心理造成偏差影響，社工將加強心理輔導。

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