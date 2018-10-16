誇張！轎車進廠烤漆 竟被老闆兒開出飆車

2018-10-16 13:30

〔記者湯世名／彰化報導〕1名黃姓民眾因轎車刮傷，將車送到彰化縣一家汽車烤漆廠烤漆，不料5天後牽車時卻發現副駕駛座有一個皮包，追查赫然發現愛車竟被業者的兒子開出門買飲料、檳榔、飆車，甚至載女友兜風，黃男氣炸要求賠償，惟雙方因賠償金額認知有差距，仍在溝通中。

黃姓男子因轎車有刮傷，上月25日將車送到1家烤漆廠烤漆，28日支付2500元給烤漆廠人員，不料烤漆完畢前去牽車時，發現副駕駛座有個皮包，懷疑愛車曾被人開過，經調閱車上行車紀錄器，竟然看到自己的愛車被烤漆廠員工開出去買點心、飲料、檳榔、香菸，還開著他的愛車四處飆車，在秀水鄉彰水路時轉彎被貨車叭了一聲，烤漆廠人員竟然跟對方嗆：「是在看三小，不知道這裡秀水？」晚間甚至還開他的車

去載女友，女友還詢問：「幹嘛開人家的車？」

黃男看完行車紀錄器氣得火冒三丈，一個好好的車竟被開去飆車，甚至跟貨車對方嗆聲，如果出事撞車 或被仇家找上門要怎麼辦。黃男將行車紀錄器影片PO網，民眾都直呼：「太誇張了！」還有民眾說一定要報警並告到底。

對此，烤漆廠業者表示已經退還烤漆費用2500元，業者的兒子今天則出面鞠躬道歉表示，當時有跟對方說會開出去洗車，但沒說會順道買飲料。至於車主指控他飆車，是因對方轎車有改裝，排氣管的聲音才會那麼大，讓外界誤以為是在飆車，他絕對沒有飆車，他已退還烤漆費用2500元，並承諾若開車途中有任何交通違規，也都會負擔違規費用，但因為對方要求烤漆廠再賠償2萬4000元，雙方對金額認知差異太大，還要再協調。

彰化縣執業律師廖國竣表示，車廠業者擅自開走顧客汽車這部分，因對方沒有將車輛占為己有的意圖，因此在學理上是屬於使用竊盜罪，不構成刑法上的竊盜、侵占罪。但是車主可依租賃方式計算損失，向車廠提起民事求償。

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