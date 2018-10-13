有機小農「兼差」 一手賣水果一手賣毒品

2018-10-13 23:37

〔記者王捷／台南報導〕綽號阿德的許男，因為毒品案服刑出獄後想轉行，在家人的鼓勵下，加上家裡還有祖產，因此決定轉行當有機果農，但是有機水果單價高、產量少，又沒有固定通路，淪為削價競爭，阿德不滿被壓榨資金無法周轉，又回到老本行，價錢好的時候賣水果，時機不好時賣毒品，警方獲得線報後，監聽4個月蒐證，終於12日將許男逮捕。

57歲的許男曾因為毒品案入監服刑，他向警方供稱，自己年紀大了，又沒有妻小，上一回入監後打算痛改前非，應該要為了人生未來著想，因此出獄後就戒了毒，在親友的鼓勵下，在自家田裡栽種有機水果當小農，賣給中盤商或是有機食品公司加工為養生食品。

但是，有機水果利潤不多，許男疑似受不了壓力，又開始吸毒、販毒，時機不好的時候靠賣毒品周轉現金，許男買毒的暗號，試問對方要不要「來家裡一下」，警方在今年6月間透過一件毒品案循線掌握許男販毒證據，因此開始調查。

起初許男開車返家時看到警方，他起初裝傻，但警方也曉得許男將毒品藏在車內，最後許男見無法逃亡，配合警方交出毒品，打開方向盤下的小夾層起初13小包安毒，還有一小包海洛因，同時也兵分多路帶回4名藥腳，訊後全案將往毒品危害防制條例偵辦。

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